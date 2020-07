Governo põe 109 imóveis à venda na internet, entre eles o primeiro arranha-céu da América Latina

As vendas só serão possíveis por causa da aprovação da medida provisória que simplificou as regras de alienação de imóveis do governo. Entre janeiro e julho deste ano, foram vendidos seis imóveis, com receita total de R$ 198 milhões.





Segundo a nova lei, o valor dos imóveis poderá ser reduzido em até 25% da avaliação inicial de oferta se houver necessidade de um segundo leilão.





De acordo com o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Bispo, a expectativa de arrecadação com os 907 imóveis é de R$ 1,7 bilhão. Os imóveis são prédios, lojas, terrenos, salas e apartamentos vagos.



A maior parte dos 109 imóveis colocados à venda nesta segunda-feira está localizada em Mato Grosso do Sul (44), São Paulo (32) e Distrito Federal (20).





“Muitos desses imóveis federais são alvo de invasões, depredações e alguns ainda têm risco iminente de colapso, colocando em risco a vida de pessoas. Esses bens, quando adquiridos por particulares, trazem uma excelente oportunidade de desenvolvimento das economias dos municípios”, escreveu Bispo em nota.



Edifício A Noite

Marcado como sede do jornal %u201CA Noite%u201D, o edifício acabou ficando conhecido pelo nome do noticiário (foto: Twitter/Reprodução) Edifício Joseph Gire, mais conhecido como A Noite, se mistura com a do próprio Rio de Janeiro. Inaugurado em 1929, o arranha céu foi levantado numa das extremidades da Avenida Rio Branco, na época chamada de Avenida Central, na altura da Praça Mauá, próximo ao Porto do Rio.



A construção, iniciada em 1927, foi um projeto do arquiteto francês Joseph Gire, também responsável pelo Hotel Copacabana Palace, e do brasileiro Elisário Bahiana. Durante a obra foi utilizada a nova tecnologia do concreto armado, dando grande impulso à engenharia praticada no Brasil daquele período.





O edifício tem 22 andares e 102 metros. Até os anos 1930, foi considerado o prédio mais alto da América Latina e o primeiro “mirante” do Rio de Janeiro. Marcado como sede do jornal “A Noite”, o edifício acabou ficando conhecido pelo nome do notíciario.





No fim da década de 1930, sediou a Rádio Nacional, que vivia a era de ouro, com programas de auditório e novelas.





Para o Ministério da Economia, o prédio tem potencial para diversas utilizações, como um grande hotel ou até a adaptação para uso residencial. A fachada e a escadaria em caracol deverão ser preservadas em razão de seu tombamento.





Em 7 de julho, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar no Twitter a venda do prédio. “Mais uma rodada das inúmeras ações de enxugamento dos gastos públicos e desperdício de dinheiro do pagador de impostos”, escreveu.



1- Edifício %u201CA Noite%u201D será leiloado, em evento virtual que ocorrerá em agosto ou setembro. Localizado no RJ, é avaliado em cerca de R$ 90 milhões. Mais uma rodada das inúmeras ações de enxugamento dos gastos públicos e desperdício de dinheiro do pagador de impostos.@MinEconomia pic.twitter.com/IVLXiRtTYw %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 7, 2020



Leilões

Interessados em participar dos leilões devem se cadastrar no site do Ministério da Economia ( imoveis.economia.gov.br ). A ideia é que as concorrências sejam feitas às terças e quintas-feiras a partir de setembro.





Na página, os bens podem ser filtrados por valor ou pela localização, por estado ou município. Há, ainda, a avaliação, identificação do respectivo edital e mapa com localização.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz