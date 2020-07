Por gestão na pandemia, Bolsonaro é acusado de crime contra a humanidade

Presidente Jair Bolsonaro se aglomerou com manifestantes pró-governo várias vezes durante a pandemia (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez acusado no Tribunal Penal Internacional, de Haia, de crimes contra a humanidade. A acusação é devido à gestão do seu governo durante a pandemia da COVID-19. A informação é do portal de notícias UOL.

De acordo com o portal, a Rede Sindical Brasileira UNISaúde acusa o presidente de "falhas graves e mortais" na condução da resposta àAté este domingo (26), o Brasil é o segundo país com mais casos da doença e mais mortes: são 87.004 vidas perdidas e 2.419.091 infectados.

Em abril, Bolsonaro foi acusado no mesmo tribunal pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) pela alegação de que praticou crime contra a humanidade ao incentivar ações que aumentam o risco de proliferação do novo coronavírus.

Uma outra acusação no mesmo sentido foi feita pelo PDT. Essa começou a ser avaliada pelo tribunal em junho.

E em 2019, o presidente foi acusado por um grupo de advogados e militantes de direitos humanos por "incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil".

O tribunal, que tem sede na Holanda, julga exclusivamente crimes como genocídios, contra a humanidade, de guerra e de agressão.