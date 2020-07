Toffoli arquiva pedido para investigar Noronha

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, arquivou pedido para investigar crimes de corrupção ativa e passiva atribuídos ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e aos filhos dele, que são advogados.



A petição foi apresentada pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs. Toffoli chamou de " fragílimos" e "inexistentes" os elementos para uma apuração.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.