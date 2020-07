Bolsonaro pede dispensa de Bia Kicis (PSL-DF) da vice-liderança do governo

Bia e outros cinco deputados, sendo três do PSL, votaram contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) do Fundeb (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação) Bolsonaro solicitou, nesta quarta-feira (22/7), a dispensa da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) da vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. O presidente Jairsolicitou, nesta quarta-feira (22/7), a dispensa da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) da vice-liderança do governo na Câmara dos





A parlamentar integra a ala bolsonarista mais próxima do Planalto. Com frequência, ela defende as pautas do governo e manifesta apoio ao presidente, seja em atos úblicos, seja nas redes sociais.





A reportagem enviou mensagem à deputada perguntando se ela sabia que perderia a função de vice-líder, mas ainda não houve resposta. Na última terça-feira (21), Bia e outros cinco deputados, sendo três do PSL, votaram contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).





Foram eles: Filpe Barros (PSL-PR), Junio Amaral (PSL-MG), Chris Tonietto (PSL-RJ), dr. Zacharias Calil (DEM-GO) e Paulo Martins (PSC-PR). No primeiro turno, também votaram contra a aprovação do novo Fundeb Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-RJ), que votou favorável no segundo turno, e Marcio Labre (PSL-RJ), que se absteve da segunda votação.









Mais cedo, a apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou sobre os parlamentares que votaram contra a proposta. "Os que votaram contra, devem ter seus motivos. Tem que perguntar para eles porque votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem seis ou sete (deputados) não. A minha bancada é bem maior que essa daí", disse.





Bia Kicis integra o grupo de deputados federais mais próximos do presidente. Bolsonaro, no entanto, tem buscado uma base maior no Congresso, depois de perceber as dificuldades que enfrentava ao ter ao seu lado apenas as alas ideológica e militar. Nos últimos meses, passou a articular com os partidos de 'centrão', reduziu as falas polêmicas e tem evitado atrito com outros poderes, como o Judiciário.