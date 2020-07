Governo Bolsonaro tem 45% de reprovação, indica pesquisa; veja mais números

Presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: Evaristo Sá/AFP)



Pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem 45% de reprovação. O percentual de pessoas com percepção negativa do governo caiu com relação ao último levantamento, realizado em 20 de junho. No mês passado, a quantidade de pessoas classificavam o governo como ruim e péssimo era de 48%.





A aprovação do governo (entrevistados que classificam a atuação de Bolsonaro como ótima e boa) subiu de 28% no mês de junho para 30% em julho.



A melhora do desempenho de Bolsonaro pode estar relacionada ao auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo em função da pandemia do coronavírus.



Efeitos da rachadinha A pesquisa foi realizada pela empresa de assessoria de investimentos XP e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, políticas e econômicas (Ipespe). Foi a primeira depois da Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.



Entre os entrevistados, 35% acham que a continuidade das investigações sobre o suposto esquema de rachadinha, em que Flávio e Queiroz estariam envolvidos, irá afetar muito o governo do presidente Bolsonaro.



Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional , nos dias 13, 14 e 15 de julho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.