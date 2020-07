Ministério da Defesa afirma que Gilmar Mendes cometeu crime militar

Durante uma transmissão on-line, o ministro Gilmar Mendes afimou que 'o Exército se associa a um genocídio' (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Pujol, consideraram que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes violou a Lei de Segurança Nacional e atribuíram ao magistrado crimes previstos nos Códigos Penal e Penal Militar. Fernando Azevedo e Silva, e oEdson Pujol, consideraram que o ministro doSupremo Tribunal Federal (Gilmar Mendesviolou ae atribuíram ao magistrado crimes previstos nos Códigos Penal e Penal Militar. A representação foi enviada à Procuradoria-Geral da República.





"Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das forças armadas ou a confiança que estas merecem do público", prevê o documento. A pena, neste caso é de seis meses a um ano de detenção.



Também foram citados artigos do Código Penal de Crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, cujas penas somadas podem chegar a quatro anos. considerou queviolou a Lei de Segurança Nacionalno artigo 23, que prevê pena 1 a 4 anos de reclusão para quem "incitar à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis".Também foram citados artigos do Código Penal de Crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, cujas penas somadas podem chegar a quatro anos.

Agora, a PGR vai avaliar se as declarações do ministro se enquadram nos tipos penais.

Entenda o caso





Em nota, o ministro do STF afirmou que não atingiu a honra do Exército e manteve as críticas à "substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde".



Em reação, o Ministério da Defesa afirmou que entraria com uma representação contra Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República (PGR).







Durante uma transmissão on-line, o ministro Gilmar Mendes afimou que “o Exército se associa a um genocídio”. Ele se referiu ao fato de militares participarem da gestão e da formulação de políticas públicas voltadas ao combate àno governo federal. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, é general da ativa.