Afif Domingos diz que governo vai apresentar nova CPMF ao Congresso

O governo federal vai propor ao Congresso ade umsobre transações eletrônicas como forma de compensar a redução de tributos sobre as folhas de salários das empresas, confirmou Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista ao programa CB.Poder – parceria do Correio com a TV Brasília —, nesta quarta-feira (15/7).O imposto será semelhante à antiga, que foi derrubada pelo Congresso e é rejeitada pelo presidente(sem partido) e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).Para atrair o apoio do Legislativo, o governo deveesse novo imposto para quem ganha até cinco salários mínimos por mês.Na avaliação de Afif, o mundo mudou depois da pandemia do. As transações eletrônicas cresceram muito e é preciso taxar essas operações. Ele ressaltou que o futuro imposto eletrônico, se aprovado, acertará em cheio o sistema financeiro, que paga menos tributos do que deveria. "O momento é de priorizar o social e os empregos", frisou.Para ele, ao tornar as folhas salariais menos pesadas, as empresas se sentem mais confortáveis para contratar.O assessor especial do ministrodisse, ainda, que há um ambiente favorável para se propor a criação de um imposto sobre, e que esse debate não pode ser travado pelo presidente da Câmara, que já afirmou que, enquanto estiver no comando da Casa, esse assunto não entrará em pauta. "Isso é uma atitude autoritária", avaliou Afif.Ele admitiu que Bolsonaro é contra, mas lembrou que o vice-presidente,, ressaltou que se deve discutir o imposto eletrônico e que o presidente pode ser convencido da sua importância.

