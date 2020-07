Márcia Aguiar tem 5 dias úteis para instalar tornozeleira eletrônica

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou há pouco que a esposa de Fabrício Queiróz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Márcia Aguiar, tem cinco dias úteis após notificação feita pela Justiça, para se apresentar à Secretaria e instalar a tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial.



"A instalação do equipamento ocorrerá na Coordenação de Patronato Magarinos Torres à Rua Frei Caneca, 401, no bairro Estácio, de segunda-feira a sexta-feira", informou a Seap em nota.



Márcia estava foragida desde 18 de junho, quando foi decretada a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Na quinta-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, concedeu prisão domiciliar a Queiróz,com o uso de tornozeleira eletrônica, e estendeu o benefício à sua esposa, para que cuidasse do prisioneiro em casa.



Assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro à época em que o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) era deputado estadual no Rio, Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio. Ele havia sido preso no mês passado em Atibaia, no interior de São Paulo, em endereço ligado a Frederick Wassef, então advogado do hoje senador.



Para fundamentar o pedido de prisão domiciliar, a defesa de Queiroz citou o estado de saúde do ex-assessor parlamentar e o contexto de pandemia do novo coronavírus, além de criticar o próprio pedido de prisão.