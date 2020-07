Moro fala de 'interpretação equivocada' quando cita destruição de mensagens

Na denúncia, o MPF apontou a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptações telefônicas ilegais contra os denunciados. Conforme Ministério Público, o grupo atuava em três frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro.

"Na minha opinião jurídica, que permanece até hoje, isso (as mensagens) não poderia ser utilizado para outras finalidades. Então, quando comuniquei algumas: 'olha, o seu telefone foi hackeado', o que eu quis dizer foi 'olha, mas só estou te informando por uma questão de segurança, essas mensagens a Polícia Federal não vai utilizar para nenhum outro propósito que não a punição dos hackeadores [sic]", disse.O ex-juiz federal, que ganhou notoriedade após atuação na Operação Lava-Jato, disse que "não tem intenção de esconder nada". "Todo o trabalho feito na Lava-Jato, comoda Justiça, foi totalmente regular. Claro que há quem critica, quem reclamada, mas o trabalho foi absolutamente regular", disse.Na época, conversas entre procuradores e também com Moro foram reveladas pelo site The Intercept em uma série de reportagenscomo Vaza Jato.Moro ressaltou que mensagens obtidas de forma ilegal não podem ser usadas para outros fins. "Se um hacker invade o telefone de uma autoridade, evidente que o conteúdo dessas mensagens depois não vai poder ser utilizado para alguma coisa outra que não a punição do atode atacar as autoridades. Era basicamente isso que eu coloquei, e depois foi divulgado no jornal e gerou toda uma celeuma", afirmou.Segundo o ex-juiz federal, a sua fala não tinha "nada a ver com destruição de prova". "Tanto assim que eu não determinei à Polícia Federalnada. Eu só falei que a prova não seria utilizada para as autoridades que foram atacadas. Mas quem vai decidir que vai fazer com as mensagens, o que não vai ser, evidente que são as autoridades competentes. Foi feita uma tempestade em copo d'água que não tinha razão de ser", pontuou.O processo no qual o ex-ministro prestou depoimento é relativo à Operação Spoofing, sobre ação de hackers nade celulares de autoridades. O Ministério Público Federal (MPF) denunciou sete pessoas, incluindo o jornalista Glenn Greenwald, site The Intercept Brasil, que não havia sido indiciado pela Polícia Federal. Acontra ele, no entanto, não foi acatada.