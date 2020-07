Petista sobre eleições no interior do Rio: 'Fazer muito e roubar pouco'

Durante a transmissão de umarealizada no último domingo (6), o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores de Laje do Muriaé, município do interior do Rio de Janeiro, Liédio Luiz da Silva (PT), disse que durante as eleições na cidade neste ano, não abrirá mão de dois; a melhoria do município e fazer muito e roubar pouco.

O vídeo viralizou nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de críticas. “A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da américa latina que é o PT e, nós vamos sim, estar engajados nessa eleição de 2020, em Laje do Muriaé,” afirmou o parlamentar. “Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco,” concluiu.

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o parlamentar se desculpou pelo que chamou de “infeliz erro de pronúncia”. Ele afirmou que não concorda ou apoia, “qualquer forma de corrupção ou de desvio de dinheiro público”.

Disse ainda que seu pronunciamento foi de sua total responsabilidade e, que ele não reflete a posição do Partido dos Trabalhadores. “Peço desculpas a toda a população de Laje do Muriaé e a todos os companheiros do PT pelas minhas palavras infelizes e mal colocadas.”

Leia a nota na íntegra:

Eu, Liédio, Presidente Municipal do Partido dos Trabalhadores de Laje do Muriaé, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Venho através dessa nota esclarecer um infeliz erro de pronúncia que cometi de maneira equivocada durante a transmissão de uma live pessoal no último domingo (06/07). Quero deixar claro que não concordo e não apoio qualquer forma de corrupção ou de desvio de dinheiro público, gostaria de deixar claro que o meu pronunciamento foi de minha total responsabilidade e que não reflete a posição do Partido dos Trabalhadores, partido este que sempre possuiu total compromisso com o combate a corrupção e com o fortalecimento dos órgãos fiscalizadores.





Peço desculpas a toda a população de Laje do Muriaé e a todos os companheiros do partido dos trabalhadores pelas minhas palavras infelizes e mal colocadas, todos aqueles que me conhecem na região de Laje de Muriaé, sabem da minha luta em prol dos trabalhadores e de todo o meu empenho e comprometimento contra todo e qualquer ato indevido em gestões públicas na cidade.





Aproveito para comunicar que estou me licenciando da Direção do Partido dos Trabalhadores, por compreender que o meu equívoco não pode ser utilizado como instrumento calunioso contra o partido e seus militantes. Assinado: Liedio Luiz da Silva.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Com a repercussão do caso, o vereador comunicou que optou por seda direção do Partido dos Trabalhadores do município.