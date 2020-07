Secretaria-Geral da Presidência diz que 108 servidores já foram diagnosticados com COVID-19

A secretaria informou também que a presidência conta com quase 3,4 mil servidores e que não houve mortes por COVID-19 entre eles. "Mais de 90% dos casos foram assintomáticos ou apresentaram apenas sintomas leves", explicou.

Ainda segundo informações da Secretaria-Geral, "as orientações médicas relacionadas ao combate ao novo coronavírus têm sido amplamente divulgadas aos servidores da Presidência da República, por meio dos diversos canais de comunicação disponíveis. Dentre essas orientações, ressaltamos as relacionadas à higienização das mãos, uso correto de máscaras, distanciamento social, implementação do trabalho remoto (em especial, para os servidores considerados em grupo de risco) e do rodízio de funcionários, intensificação da limpeza de instalações e equipamentos”.