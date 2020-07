Fórum discute ações do Estado para igualdade de gênero

No painel sobre mulheres e a pandemia do novo coronavírus, realizado ontem no Brazil Forum UK, as participantes defenderam políticas públicas específicas para a promoção da igualdade de gênero no Brasil. "As pessoas que trabalham com políticas públicas têm enfatizado a necessidade de se desenhar políticas que já pensem em como vão impactar as pessoas de uma maneira heterogênea", afirmou a cientista política Malu Gatto.



Segundo ela, ao não levar a questão de gênero em consideração, qualquer medida pode exercer a manutenção das desigualdades - ou, pior, acentuar as que já existem.



Responsável pela frente de promoção de direitos LGBT do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Marina Reidel foi na mesma linha. "Hoje, temos 27 realidades - 26 Estados e o Distrito Federal, mas nem todos têm alguém que trate dessa política. Como vou provocar a gestão que está lá se não tenho essa interlocução?", questionou Marina, que integra a pasta chefiada por Damares Alves.



Também participante do painel, a empreendedora Monique Evelle afirmou que a discussão sobre o tema, mesmo feita de modo "transversal", não pode supor "universalidade". Ela questionou a noção genérica de "mulher" e disse que outros fatores - como "raça" - devem ser levados em consideração. "Tem uma coisa chamada nome e sobrenome. Parece besteira. Mas, assim como a branquitude, a masculinidade tem nome e sobrenome, enquanto pessoas pretas e mulheres não têm nem nome, imagina sobrenome", afirmou Monique.



A antropóloga Débora Diniz relembrou o caso do menino Miguel, morto ao cair do nono andar de um prédio no Recife, quando ficou aos cuidados da patroa de sua mãe - empregada doméstica, a mãe de Miguel havia saído para passear com o cão da família para a qual trabalhava. Na visão de Débora, este é um exemplo de que existe também uma "hierarquia" entre mulheres. Ela afirmou que qualquer "essencialização" - tratar o grupo de mulheres como um "todo genérico" - traria uma ideia falsa de que existe uma "naturalização" deste grupo, uma dimensão de "normalidade", o que ela considera um falso pressuposto. "Não queremos um novo normal no campo do gênero, queremos desafiar a própria ideia de normalidade."



Com transmissão do Estadão, o Brazil Forum UK é promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.