StopBolsonaro: Movimento internacional finca mil cruzes em frente ao Congresso

“Nosso objetivo é explicitar a dor das famílias enlutadas pelas perdas das vidas em decorrência da política genocida do Bolsonaro”, explica Cleide Martins, uma das organizadoras da iniciativa, que faz parte do Coletivo Resistência e Ação. Ela e mais 30 pessoas foram hoje à Esplanada dos Ministérios instalar as cruzes no gramado. "Quando eu vi as duas caminhonetes carregadas com as mil cruzes, eu pensei: nossa, são mil vidas. Imagina o que são mais de 50 mil. Perdidas por uma coisa tão antiga, que é o negacionismo, o desprezo pela ciência, o desrespeito à vida", comentou a servidora pública.