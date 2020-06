Militar da reserva e professor: saiba quem é o novo ministro da Educação

Oficial da reserva da Marinha, Carlos Alberto Decotelli da Silva é o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro (foto: Governo Federal/Divulgação) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quinta-feira (25) pelas redes sociais a ministro da Educação. Ele vai substituir Abraham Weintraub, que deixou a pasta após 14 meses em meio a inúmeras polêmicas. Mas afinal quem é Decotelli? (sem partido)anunciou nesta quinta-feira (25) pelas redes sociais nomeação de Carlos Alberto Decotelli da Silva como. Ele vai substituir, que deixou a pasta após 14 meses em meio a inúmeras polêmicas. Mas afinal quem é Decotelli?









De acordo com o perfil do FNDE, Decotelli é descrito como alguém que “acompanhou de perto os desafios da educação.”

Oficial da reserva da Marinha, ele tem o apoio na ala militar do governo, principalmente de almirantes. Durante o tempo na organização, atuou como professor e coordenador de Jogo das Organizações Militares Prestadoras de Serviço (OMPS) na Escola de Guerra Naval (EGN), no Centro de Jogos de Guerra – na equipe do almirante Almir Garnier.





Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor pela Universidade de Rosário (Argentina) e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal na Alemanha.



Foi professor de Pós-Graduação em Finanças na Fundação Dom Cabral e na FGV; professor e membro da equipe de criação do curso de Pós-Graduação em Finanças na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), juntamente com o juiz Sergio Moro e o professor Edgar Abreu.

Com domínio sobre os temas relacionados a finanças, administração e educação, ele foi responsável pela criação do curso Gestão Financeira Corporativa no New York Institute of Finance e coordenador de Finanças Corporativas Internacionais na FGV.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, pelas redes sociais, a nomeação do professor Decotelli (foto: Facebook/Reprodução)

O novo ministro atuou durante toda a transição de governo junto à equipe do Ministério da Educação no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.









Decotelli é o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro. Antes dele, Ricardo Vélez Rodríguez, por pouco mais de três meses. Cerca de 20 minutos após o anúncio do presidente nas redes sociais, a nomeação de Decotelli foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).Decotelli é o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro. Antes dele, Abraham Weintraub permaneceu no cargo por 14 meses





