Senado votará PEC sobre adiamento de eleições municipais na próxima terça

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o Senado deve votar, já na próxima terça-feira, 23, a Proposta de Emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições municipais deste ano.



Durante sessão virtual, Alcolumbre afirmou que o relator da proposta, senador Weverton (PDT-MA), se reuniu nesta quinta-feira, 18, com consultores e advogados no Tribunal Superior Eleitoral para discutir o texto.