PL das Fake News será votado na próxima semana, diz Alcolumbre

O Senado deve votar na próxima semana o projeto de lei com novas regras para uso das plataformas no ambiente digital, conhecido como "PL das Fake News". Segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o parecer do relator da matéria, senador Angelo Coronel (PSD-BA), está pronto.



"O projeto de combate às fake news, de autoria do Senador Alessandro Vieira, estará na pauta da próxima semana. Vamos só compatibilizar o dia, porque nós vamos priorizar a votação da proposta de emenda à Constituição de adiamento das eleições municipais", disse durante sessão do plenário virtual nesta quinta-feira.