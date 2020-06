Cidadania designa representantes da sociedade civil eleitos para CNAS

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, designou nesta quinta-feira, 18, membros, titulares e suplentes, representantes da sociedade civil para compor o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), gestão 2020/2022. Segundo Portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a designação ocorre por "força da eleição" dos integrantes.



O CNAS é um órgão colegiado com representantes da sociedade civil e do governo, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Ele é composto por 36 conselheiros sendo 18 da sociedade civil e 18 do governo, que se dividem entre 9 titulares e 9 suplentes de cada categoria.



Como representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social, estão sendo designados: 1º Titular: Rozangela Borota Teixeira, representante da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA; 1º Suplente: Andrea Perotti Harrop, representante da Cáritas Brasileira; 2º Titular: Silvia Regina dos Santos, representante da Fundação Projeto Pescar; 2º Suplente: Marta Volpi, representante da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente; 3º Titular: Carlos Nambu, representante da Inspetoria São João Bosco - ISJB; 3º Suplente: Edna Aparecida Alegro, representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi - FENAPESTALOZZI.



Estão sendo designados como representantes dos Trabalhadores da Área de Assistência Social: 1º Titular: Maria Aparecida do Amaral Godoi de Faria, representante da Central Única dos Trabalhadores - CUT; 1º Suplente: Larissa de Melo Farias, representante do Conselho Federal de Psicologia; 2º Titular: Marco Antônio da Silva Cruzeiro, representante da Federação Nacional dos Assistentes Sociais - FENAS; 2º Suplente: Vânia Maria Machado, representante da Federação Nacional dos Psicólogos - FENAPSI; 3º Titular: Irene Rodrigues da Silva, representante da Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal - CONFETAM/CUT; 3º Suplente: Agostinho Soares Belo, representante da Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB.



Como representantes de Usuários e de Organizações de Usuários da Assistência Social, estão sendo designados: 1º Titular: Aldenora Gomes González, representante do Instituto Eco Vida; 1º Suplente: Roberta Fernandes de Souza, representante da Rede Latino Americana de Pessoas Trans - REDLACTRANS; 2º Titular: Clovis Alberto Pereira, representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil - ONCB; 2º Suplente: Valneide Nascimento dos Santos, representante do Instituto Nacional Afro Origem - INAO; 3º Titular: Aguinaldo Umberto Leal, representante do Fórum Regional dos Usuários do SUAS da Amazônia Oriental - FORUSUAS/AOR; 3º Suplente: Telma Maria Viga de Albuquerque, representante da Associação Brasileira de Autismo - ABRA.