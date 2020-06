Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) está na UTI com covid-19

O deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), um dos principais nomes da bancada evangélica do Congresso, está internando, em uma unidade de terapia intensiva (UTI), no Rio de Janeiro, com covid-19. Segundo a assessoria do parlamentar, ele está estável, lúcido e respirando com suporte de oxigênio. Não há previsão de alta no momento.



Ontem, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, foi internada com o mesmo diagnóstico. Ela está em São Paulo e em leito comum.