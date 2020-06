Algumas horas após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o ministro da Justiça, André Mendonça, foi chamado ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira, dia 18. Mendonça cancelou compromissos que estavam em sua agenda.