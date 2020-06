Haddad acusa Bolsonaro de ser o principal responsável pelas mortes por COVID-19

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press )

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o responsável pelo alto número de mortes por COVID-19 no Brasil. É o que afirma Fernando Haddad (PT), que disputou o segundo turno da eleição presidencial de 2018. Em entrevista ao CB.Poder — uma parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília —, nesta terça-feira (16/3), ele falou sobre as dificuldades da oposição para articular um pedido de impeachment e citou a postura de Bolsonaro diante da pandemia como uma das principais razões.

Veja a entrevista na íntegra:



Haddad afirmou que relutou em pensar no impeachment como solução para os problemas criados pelo governo, mas, por causa dos "crimes contra a Constituição" e pela forma como o presidente agiu durante a pandemia, já existem motivos suficientes. "Eu considero Bolsonaro responsável pelo Haddad afirmou que relutou em pensar no impeachment como solução para os problemas criados pelo governo, mas, por causa dos "crimes contra a Constituição" e pela forma como o presidente agiu durante a pandemia, já existem motivos suficientes. "Eu considero Bolsonaro responsável pelo patamar de mortes em que estamos. Em agosto, segundo estudos, o Brasil pode inclusive superar o número dos Estados Unidos. Podemos ter 100 mil mortes se ele continuar sabotando as ações dos governos estaduais contra a pandemia. Os profissionais de imprensa estão com medo de trabalhar por causa das incitações feitas contra eles. Enquanto isso, batemos recorde de mortes”, disse.

O petista também afirmou acreditar que o governo federal foi o maior sabotador do isolamento social e que a flexibilização nos estados depende de uma estrutura de saúde minimamente capaz de atender à demanda da sociedade caso haja aumento no número de infectados por COVID-19. Caso contrário, seria uma "irresponsabilidade".





"O isolamento tem que ser bem feito e o governo federal foi o maior sabotador disso. São Paulo estava agindo certo na época em que o Mandetta estava no Ministério da Saúde. Nas últimas duas semanas, no entanto, tem emitido sinais contraditórios. Fizeram tentativas de rodízio e outras ações, mas não deu certo e voltaram atrás. Sinto que aqui em São Paulo existe uma postura muito mais séria por parte do governador e prefeito, ambos do PSDB. Mas, às vezes, estão tomando medidas nem sempre coerentes", pontuou.





O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação também disse acreditar que, ao atacar os demais poderes que constituem a República, o chefe do Executivo já cometeu crime de responsabilidade. No entanto, PDT e PSDB foram contra a abertura do processo. "Acredito que a postura do PDT e PSDB neste momento não fortalecem o Bolsonaro, mas enfraquecem o Judiciário e Legislativo. A população desaprova o governo; o presidente envergonha o Brasil no exterior; a imprensa mundial retrata-o ou com desprezo ou ironia. Isso é lamentável para um país como o nosso", afirmou Haddad.