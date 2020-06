Governo nomeia general Algacir Polsin para assumir Suframa

O ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, nomeou o general de Brigada Algacir Antonio Polsin para exercer o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A nomeação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta segunda-feira, 15.



O general vai substituir o coronel Alfredo Alexandre de Menezes Junior, que foi exonerado do comando da Suframa no último dia 8, a pedido. O coronel estava à frente da Suframa desde fevereiro de 2019.