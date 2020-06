Ibaneis demite número 2 da PM após ataque ao Supremo Tribunal Federal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o número 2 da Polícia Militar do DF após um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ter disparado fogos de artifício em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).



A Polícia Militar do DF é responsável pela segurança na área. Depois do episódio contra o STF, o governador resolveu demitir o coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal.



A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF neste domingo, 14.