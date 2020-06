Estimular a invasão de hospitais é crime, diz ministro Gilmar Mendes

Ministro Gilmar Mendes (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press) Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste domingo (14/6). “É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública”, escreveu. O ministro disse ainda que invadir hospitais é crime, assim como estimular a invasão. O ministro docriticou o presidente(sem partido) neste domingo (14/6). “É v- para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública”, escreveu. O ministro disse ainda que, assim como estimular a invasão.

SAIBA MAIS 10:33 - 14/06/2020 Após sugestão de Bolsonaro, deputados do Espírito Santo invadem hospital

21:43 - 11/06/2020 Bolsonaro recomenda 'invasão' a hospitais públicos: 'Arranja um jeito de entrar e filmar'

18:38 - 12/06/2020 Grupo faz tumulto em alas de pacientes com coronavírus em hospital público do Rio live, na quinta-feira (11/6), em que ele encorajava a população a entrar em hospitais públicos e/ou de campanha e filmar leitos destinados aos infectados com a COVID-19, para saber se estão vazios ou não. Segundo o presidente, todas as imagens que são enviadas como "denúncias" para as suas redes sociais são analisadas e enviadas à Polícia Federal ou à Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O comentário é uma referência a sugestão feita por Bolsonaro em uma, na quinta-feira (11/6), em que ele encorajava a população a entrar eme/ou dee filmar leitos destinados aos infectados com a COVID-19, para saber se estão vazios ou não. Segundo o presidente, todas as imagens que são enviadas como "denúncias" para as suas redes sociais são analisadas e enviadas à Polícia Federal ou à Agência Brasileira de Inteligência (Abin).





Invadir hospitais é crime - estimular também. O Ministério Público (a PGR e os MPs Estaduais) devem atuar imediatamente. É vergonhoso - para não dizer ridículo - que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 14, 2020 Um dia depois da declaração, na sexta-feira (12/6), um grupo de pelo menos seis pessoas entrou no Hospital municipal Ronaldo Gazolla, unidade de referência no tratamento da COVID-19 no Rio de Janeiro, e invadiu alas restritas a médicos e pacientes. Uma mulher teria chutado portas, derrubado computadores e até tentado invadir leitos de pacientes internados.





Também na sexta, um homem bateu boca com uma profissional da saúde na porta do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O vídeo que mostra o momento da discussão circulou nas redes sociais e é possível ver o homem criticando a mudança no fluxo do pronto-socorro para acolher pacientes infectados com o novo coronavírus.





O HRC foi transformado em unidade referência no tratamento à COVID-19 no início do mês de junho, após a cidade tornar-se o epicentro da doença no Distrito Federal, com o maior número de casos confirmados e de óbitos.