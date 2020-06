Gilmar Mendes: 'Manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários'

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. #CensuraNao #DitaduraNuncaMais — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 6, 2020

O ministrousou o Twitter na noite deste sábado (6) para criticar o governo federal. De acordo com o magistrado do, a " manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários", em referência à mudança no horário e formato de divulgação nos dados da pandemia deno Brasil. Como o Correio revelou na sexta-feira (5), com exclusividade, a decisão foi tomada pelo governo depara que o número de mortos não fosse noticiado nos principais telejornais do país.Ainda de acordo com Gilmar Mendes, a medida é uma tentativa de "reduzir o controle social das políticas de saúde". Para o ministro, no entanto, o "truque" usado pelo governo "não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio". Ao final do texto, o ministro do STF usou duas hashtags: #CensuraNao e #DitaduraNuncaMais.