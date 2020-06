(foto: Reprodução/Twitter) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) divulgou um vídeo nesta quinta-feira (4) do ministro da Educação, Abraham Weintraub, saindo da sede da Polícia Federal, onde foi prestar depoimento por suposto crime de racismo. Na imagem, o ministro é carregado por apoiadores e grita palavras de ordem em um megafone. saindo da sede daonde foi prestar depoimento por suposto crime de racismo. Na imagem, o ministro é carregado por apoiadores e grita palavras de ordem em um megafone.

Eu só tenho uma coisa para falar para vocês, a liberdade é a coisa mais importante da democracia e a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão Abraham Weintraub, após sair da PF







Bolsonaro divulga vídeo de Weintraub saindo da PF carregado nos ombros por apoiadores pic.twitter.com/BgssINURrF %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 4, 2020





No começo de abril, Weintraub fez insinuações de que a China poderia se beneficiar, de propósito, da crise mundial causada pelo coronavírus em rede social. Depois, ele apagou o texto. A publicação imitava o jeito de falar do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, que troca a letra "R" pela "L". Na época, foi relatado que o ministro ridicularizou o fato de alguns chineses, quando falam português, efetuam a mesma troca de letras, em função do sotaque. Dias depois, Weintraub afirmou que poderia pedir perdão pela publicação, caso a China se comprometesse a fornecer respiradores ao Brasil.





Na semana passada, um dos filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), defendeu a permanência do ministro no governo. De acordo com ele, as falas de Weintraub, algumas delas contra o Supremo Tribunal Federal (STF), têm apoio de grande parte da população. Ao falar sobre o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, em que Weintraub chama os ministros do Supremo de vagabundos, Eduardo afirma que o aliado “não cometeu crime algum”.





De acordo com o parlamentar, apesar das falas terem sido mal recebidas pelo STF, existe um movimento no Twitter a favor da candidatura de Weintraub ao governo de São Paulo. “E pasmem, ou não pasmem, quando saiu a fala do ministro Abraham Weintraub sobre o STF, a popularidade dele aumentou. As pessoas agora estão começando a pedir o Weintraub para governador de São Paulo.”

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa