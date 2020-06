Governador do DF dá entrada em hospital para revisão de cirurgia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deu entrada nesta quarta (3) no Hospital DF Star para revisão da cirurgia de emergência feita no aparelho digestivo no último dia 26.



Segundo nota do governo do Distrito Federal, o governador está despachando normalmente, inclusive acompanhando a situação e recebendo dados referentes à pandemia da covid-19.



O texto informou também que "a equipe médica, a mesma responsável pelo procedimento, optou por conduzir esses cuidados em ambiente hospitalar para melhor segurança e agilidade nos exames".