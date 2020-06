Maia diz não ver risco de ruptura, sociedade rechaça qualquer ameaça à democracia

Em resposta ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que disse que uma ruptura institucional no Brasil é questão de tempo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), falou nesta segunda-feira, 1º, que não vê tal risco no Brasil de hoje e que também não vê nas Forças Armadas um apoio aos pedidos de intervenção militar que surgem dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para Maia, os ministros militares não representam as Forças Armadas.



"Não vejo risco de ruptura por causa da sociedade. Não vejo nas Forças Armadas nenhum respaldo a esses movimentos políticos. Um militar que virou ministro, não representa as Forças Armadas, esses ministros representam a política do governo Bolsonaro. Eles não podem misturar o histórico deles com o que representa as Forças Armadas. São coisas diferentes e assim devemos tratar. Não devemos criticar as Forças Armadas por conta um movimento político de um ministro que foi das Forças Armadas", disse Maia.