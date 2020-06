Bolsonaro publica vídeo com frase atribuída a Mussolini, ditador fascista

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual aparece a frase atribuída ao ditador fascista Benito Mussolini. "Melhor viver um dia como leão que cem anos como cordeiro", diz um trecho da imagem.





“Mais vale viver lutando com honra pela liberdade do que ficar escondido sem a coragem de ajudar a seu país”, completa outro trecho. A postagem foi publicada, nesse domingo (31/5), dia em que Bolsonaro participou de manifestações em Brasília e após confrontos em atos em São Paulo e no Rio de Janeiro entre manifestantes pró e contra o governo.





No vídeo publicado, um senhor italiano caminha pelas ruas esbravejando que a "liberdade vale mais do que a morte" e que "a liberdade não tem preço". Na legenda do post, o chefe do Executivo escreveu que o idoso conseguiu fazer um resumo da situação do Brasil: "Em 1 minuto o velho italiano resumiu o que passamos nos dias de hoje".