Maia: Congresso e STF 'têm respondido à altura' afirmações do presidente

Em entrevista ao UOL, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) "têm respondido à altura" às afirmações do presidente Jair Bolsonaro que passam do limite.



"O presidente tem um estilo de ser mais contundente, mais duro, mas acredito que essa tentativa de impor a posição dele não vai prevalecer na nossa democracia. Nossas instituições têm respondido à altura às afirmações do presidente que passam um pouco do limite", falou Maia. Apesar de defender a resposta das instituições a Bolsonaro, Maia ressaltou que "os ataques verbais vão gerando um conflito nas relações, uma radicalização que é ruim".