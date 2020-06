Moro rebate Bolsonaro: 'Quem se utiliza da ofensa, é porque não tem razão ou argumentos'

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)





Bolsonaro, em conversa com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, disse que Moro dificultou a flexibilização do posse de arma de fogo para a população e que o ex-ministro era a favor de criar uma portaria que fixava multas para a população que estivesse nas ruas, desobedecendo as medidas de saúde impostas como prevenção ao coronavírus.









Moro finalizou a nota rebatendo a ofensa feita por Bolsonaro, que chamou o ex-ministro de ‘covarde’ e dando ‘graças a Deus’ por ele ter deixado a pasta.





“Sobre a ofensa pessoal feita, meu entendimento segue de que quem utiliza desse recurso é porque não tem razão ou argumentos”, concluiu.

Veja a nota de Sergio Moro na íntegra



(foto: Reprodução)

