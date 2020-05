Filha de Roberto Jefferson (PTB) participa de manifestações

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, participa das manifestações de hoje na Esplanada dos Ministérios em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.



Roberto Jefferson é o mais novo aliado de Bolsonaro, após movimento do Palácio do Planalto para se aproximar do bloco de partidos do Centrão, do qual o PTB faz parte, na tentativa de construir uma base aliada e barrar eventual tentativa de impeachment do presidente da República.



Cristiane publicou uma foto em seu Twitter exibindo sua participação nas manifestações. Ela usa uma camiseta replicando frase dita pelo seu pai contra o STF: "A toga não é mais forte que o fuzil."



Jefferson, condenado no Mensalão, recentemente foi alvo de operações no inquérito das fake news. Ele já conclamou o presidente a convocar 'o poder moderador das Forças Armadas'. O discurso distorce interpretação do artigo 142 da Constituição, que apenas estabelece funções, direitos e deveres dos militares no Estado Democrático de Direito.



O artigo não prevê nenhuma possibilidade de 'intervenção militar' que possa ser convocada pelo presidente da República, nem permite ao Planalto decretar o fechamento de outros Poderes em um 'contragolpe' com auxílio das Forças Armadas. A leitura incorreta já foi feita anteriormente pelo próprio Bolsonaro.



Quem também participa da manifestação é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Ele publicou uma foto em seu Twitter usando máscara de proteção e posando ao lado de um cartaz que diz "Guedes tem razão". Segundo ele, sua participação no ato é "em defesa das reformas econômicas".