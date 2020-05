Empresários com Moro e eleitores arrependidos de Bolsonaro: a guerra dos outdoors em Curitiba

'É tanta mentira que não cabe neste outdoor. #EstouArrependido', diz outdoor sobre Bolsonaro em Curitiba (foto: Reprodução)

Segue a guerra dos outdoors em Curitiba. Desta vez, além da exaltação da figura do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, os cartazes foram usados para criticar Jair Bolsonaro.



O outdoor de apoio a Sergio Moro, diferentemente do que critica Bolsonaro, está assinado por associações de empresários. Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas), Sindiabrabar (Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares do Município de Curitiba), Feturismo (Federação Paranaense de Turismo), Sindiprom (Sindicato das Empresas Promotoras de Eventos do Paraná) e CNTur (Confederação Nacional do Turismo) tiveram seus logotipos estampados no outdoor, onde se lê a mensagem: “Com Sergio Moro contra a fake news”.

“Faça a coisa certa”

Rosângela Moro, esposa do ex-ministro,



Na legenda da foto, Rosângela provocou o presidente Jair Bolsonaro, rebatendo a acusação de que o ex-juiz teria mentido em suas acusações ao deixar o governo. No final de abril, a advogada, esposa do ex-ministro, publicou no seu Instagram uma imagem de outro outdoor , também em Curitiba, que fazia uma homenagem ao marido.Na legenda da foto, Rosângela provocou o presidente Jair Bolsonaro, rebatendo a acusação de que o ex-juiz teria mentido em suas acusações ao deixar o governo.



Parafraseando o slogan de Bolsonaro, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, ela escreveu: “Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos”.





O outdoor postado por Rosângela continha a frase dita por Moro em 26 de abril, um dia depois de pedir demissão do cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública: “Faça a coisa certa, sempre”.