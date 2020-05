Celso de Mello quer parecer da PGR para pedido de impeachment contra general Heleno

General Heleno está na mira de Celso de Mello (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou, nesta quinta-feira (28/5), ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedido de impeachment contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O pedido é baseado em crime de responsabilidade e de enquadramento na Lei de Segurança Nacional e foi feito deputados do PT e PDT.









O general afirmou que a nota publicada era "genérica" e "neutra" e que houve uma distorção. "Foi uma nota completamente neutra colocando o problema em si, sem citar nomes", disse Heleno.





Na semana passada, o ministro Celso de Mello enviou para análise da PGR notícias-crime apresentadas pelos partidos políticos.