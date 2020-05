Confederação Israelita manifesta repúdio a declarações de Weintraub

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) disse condenar a comparação, feita pelo ministro da Educação Abraham Weintraub em postagem nas redes sociais, entre a Noite dos Cristais - realizada por forças paramilitares nazistas em 1938 que resultou na morte de centenas de judeus na Alemanha - e as operações de busca e apreensão da Polícia Federal contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por disseminação de notícias falsas, realizadas ontem (27).



Em nota, a entidade afirma que "a comparação feita pelo ministro Abraham Weintraub é, portanto, totalmente descabida e inoportuna, minimizando de forma inaceitável aqueles terríveis acontecimentos, início da marcha nazista que culminou na morte de 6 milhões de judeus, além de outras minorias".