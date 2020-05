Heleno diz que imprensa deve 'fingir' que não ouve ofensas no Alvorada

(foto: Reprodução/Agência Brasil) ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou que os jornalistas podem voltar a cobrir com “tranquilidade” a saída do presidente Jair Bolsonaro do Palácio da Alvorada, mas devem “fingir que não ouviram” quando forem ofendidos por manifestantes. afirmou que os jornalistas podem voltar a cobrir com “tranquilidade” a saída do, mas devem “fingir que não ouviram” quando forem ofendidos por manifestantes.









Durante a semana, alguns veículos de comunicação decidiram suspender temporariamente a cobertura jornalística na porta do Palácio da Alvorada devido à hostilidade enfrentada pelos repórteres por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e da omissão da segurança diante dos ataques.



O Grupo Globo, o jornal Folha de S. Paulo e o portal de notícias Metrópoles anunciaram na segunda-feira (25/05) que não vão mais enviar jornalistas ao local até que eles possam trabalhar em segurança.

Presidente chama ataques de "vitimismo"





O presidente chegou a ironizar a saída dos veículos da cobertura do Alvorada. Na noite de segunda-feira, Bolsonaro fez piada com a ausência de alguns jornalistas: “Ué, mas já acabaram as perguntas? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê O Globo? Estadão não tá aí não, gente? Acabou, já?”.



Ele classificou a decisão de alguns veículos de suspender temporariamente a cobertura diária no palácio por falta de segurança como “vitimismo”.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina