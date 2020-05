Bolsonaro diz que 'algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia'

O presidente Jair Bolsonaro criticou, em publicação no Twitter na noite desta quarta-feira, 27, a operação da Polícia Federal, realizada pela manhã, que fez busca e apreensão em endereços de 17 pessoas supostamente ligadas a um esquema de distribuição de notícias falsas. "Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia", escreveu o presidente, sem citar diretamente a operação, que foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. Além das pessoas que tiveram celulares e computadores apreendidos, oito parlamentares do PSL foram convocados a depor.