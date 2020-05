Helena Witzel diz que operação da PF no Rio teve motivação política

Em nota, a advogada Helena Witzel, mulher do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), manifestou-se sobre as ações de busca e apreensão realizadas em seu escritório e em sua casa, nesta terça-feira (26), durante operação da Polícia Federal para investigar irregularidades em contratos de fornecedores com o governo do Estado do Rio. A advogada confirmou ter prestado serviços ao empresário Mário Peixoto, mas disse que a diligência não encontrou nada que pudesse comprovar irregularidades e classificou a operação como "imbuída de indisfarçada motivação política".



"Sobre a ação de busca e apreensão realizada no escritório e em sua atual residência, a advogada Helena Witzel, responsável pelo escritório HW Assessoria Jurídica, esclarece que: 1 - A diligência nada encontrou que pudesse comprovar alegações de seus requerentes", começa a nota. "2 - A HW Assessoria Jurídica prestou serviços para a empresa apontada pelo MPF, tendo recebido honorários, emitido nota fiscal e declarado regularmente os valores na declaração de imposto de renda do escritório; 3 - A advogada Helena Witzel reitera seu respeito às instituições, mas lamenta que a operação tenha sido imbuída de indisfarçada motivação política, sendo sintomático, a esse respeito, que a ação foi antecipada na véspera por deputada federal aliada do presidente Jair Bolsonaro", conclui o texto.



A deputada federal a que a advogada se refere é Carla Zambelli (PSL-SP), que na segunda-feira (25) disse em entrevista a uma emissora de rádio que "já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal" e antecipou que haveria operações da PF.