Zambelli diz que Moro preferia condenar o PT e protegia o PSDB

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) criticou, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (25/5), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. A deputada da base do presidente Jair Bolsonaro disse que Moro, na época em que era juiz federal, protegia o PSDB e "tinha predileção em condenar o PT".

"Durante o período em que o Sergio Moro ficou como juiz, a única pessoa que ele prendeu de fora do PT, de grande escala, foi o Eduardo Cunha. Não tivemos prisões do Mensalão tucano, de vários mensaleiros tucanos que estavam sem foro privilegiado. Não vou ser injusta com o ministro", lembrou a parlamentar.