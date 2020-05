Toffoli é internado com sintomas da COVID-19

(foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF ) Após ser hospitalizado no sábado (23/5) para drenagem de um pequeno abscesso, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, apresentou sintomas respiratórios que sugerem uma infecção pelo novo coronavírus. Por isso, o ministro segue internado para ser observado.

A informação foi divulgada por meio de nota assinada pelo secretário de Saúde do STF, Marco Polo Dias. Segundo ele, o ministro está bem e respira sem ajuda de aparelhos.





"Na última quarta-feira, 20, o ministro foi submetido a teste diagnóstico para o novo coronavírus, que foi negativo", diz a nota.





O presidente do STF participou de um encontro com um grupo de empresários e o presidente Jair Bolsonaro no início do mês, em 7 de maio.