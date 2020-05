Exame de contraprova de Mourão para novo coronavírus dá negativo

O exame de contraprova para o diagnóstico do novo coronavírus do vice-presidente Hamilton Mourão deu negativo para a presença do vírus. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 20, em nota oficial enviada pela assessoria de Mourão. "Negativo foi o resultado da contraprova do teste para covid-19 do Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, e de sua esposa, Paula Mourão. O Vice-Presidente retornará ao expediente normal em seu gabinete na parte da tarde de hoje", informou a nota.



Mourão estava em isolamento desde o dia 16 de maio, quando ele e sua esposa, Paula Mourão, fizeram o primeiro exame para a doença. O teste inicial deu negativo e foi feito após um servidor da vice-presidência ser diagnosticado com o novo vírus. O vice-presidente esteve próximo do servidor no dia 13 de maio, quarta-feira passada, e se submeteu ao exame no sábado, quando o resultado positivo para covid-19 do funcionário foi confirmado.