Bolsonaro recoloca aliado de Temer e Cunha no Conselho de Itaipu

Carlos Marun era um dos mais fieis aliados de Michel Temer e Eduardo Cunha. (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Pouco mais de um ano após ser afastado dopor uma decisão judicial, o ex-deputado federal gaúcho(MDB) foi, nessa sexta-feira, ao posto, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).dadurante a gestão de, Marun foi nomeado para o conselho em 31 de dezembro de 2018,de mandato do ex-presidente.





Marun foi um dos maioresdo ex-deputado federal(MDB-RJ), presidente do Congresso Nacional entre o início de 2015 e o meio do ano seguinte. Em entrevista à Folha de S. Paulo, em 2017, ele chegou a afirmar que Cunha o “tirou do anonimato”.O ex-deputado ganhou destaque em 2017, quandoparao resultado da, na Câmara Federal, quede umno Supremo Tribunal Federal (STF). À época, ele classificou o placar como uma "surra" na oposição.Publicado no Diário Oficial da União (DOU), o decreto que determina o retorno do gaúcho ao Conselho de Itaipu é assinado por Bolsonaro. Ode Marun como conselheiro está previsto para durar até 16 de maio deO afastamento de Marun, determinado pelo desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), foi baseado na Lei das Estatais, que impede a participação de ministros em conselhos de empresas administradas pelo Estado. Em setembro, contudo, a liminar foi derrubada. O conselho é responsável por administrar a hidrelétrica de Itaipu, localizada entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Cidade do Leste, no Paraguai. São

Ministro e outro ex-deputado são nomeados

O decreto de Bolsonaro autoriza, ainda, a entrada de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, no Conselho de Itaipu. Outro indicado ao grupo é o ex-deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA). Ele foi investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre um suposto favorecimento financeiro recebido da empreiteira Odebrecht. O inquérito foi concluído sem que indícios de crimes fossem encontrados.



Os novos nomes já compõem o quadro de conselheiros disponíveis no site de Itaipu. O decreto assinado pelo presidente vai ao encontro da aproximação do governo com o Centrão, grupo que detém a maioria dos parlamentares no Congresso. Os partidos do bloco têm recebido cargos na administração federal.