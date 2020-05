Teich cita plano pronto deixado para secretários e visita a municípios

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou em pronunciamento nesta sexta, 15, que deixou um plano pronto para Estados e municípios para combater a covid-19, e que este deve ser seguido. "Ações foram iniciadas e um plano estratégico foi iniciado e deve seguir", afirmou. "Auxiliamos no entendimento do momento e da tomada de decisão", disse, em seu pronunciamento, ao qual chegou usando máscara de proteção.



Teich disse que, durante o período em que esteve no Ministério da Saúde, o foco foi total no combate ao novo coronavírus, mas que há um outro "sistema com doenças que têm de ser cuidadas". Ele declarou também que, neste período, auxiliou Estados e municípios a passar pelas dificuldades e habilitou aproximadamente 4 mil leitos num momento de crise mundial. "Tanto nos insumos quanto nos equipamentos de proteção individual, é uma luta intensa para auxiliar Estados e municípios a passar por isso", acentuou.



Teich acrescentou ainda que foi construído um programa de testagem de coronavírus que está pronto para ser implementado e que é fundamental a definição de estratégias e ações.



O agora ex-ministro da Saúde apontou que a missão da Saúde é tripartite e envolve o ministério, as secretarias estaduais e as municipais. "O ministério da Saúde vê isso como algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a Saúde neste momento em que o País inteiro luta pela saúde", afirmou.



De acordo com Teich, as visitas às cidades mais atingidas pela pandemia no Brasil foi "fundamental para entender melhor o que acontece na ponta e para o desenho de ações que foram implementadas em seguida".



Teich também usou o discurso para agradecer à equipe que o acompanhou neste curto período. "Agradeço aos profissionais de Saúde pela dedicação, correndo risco; é uma coisa espetacular e uma honra ter feito parte disso."