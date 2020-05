Moro assiste ao vídeo e fontes dizem que é bastante revelador

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro saiu da sede da Polícia Federal, em Brasília, às 14h36, após quase sete horas no local. Ele estava na sede para assistir ao vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros na qual, segundo o ex-juiz federal, o chefe do Executivo teria exigido mudanças na chefia da PF e ameaçado demitir o ex-ministro.



De acordo com fontes na Policia Federal, as imagens são bastante relevadoras sobre o que realmente aconteceu no governo Bolsonaro e sobre as intenções do presidente. As imagens e as conversas trocadas no encontro preocupam o Planalto e reforçam as declarações de Moro.



A possibilidade de vazamentos de trechos do vídeo à imprensa aterroriza o Planalto. As avaliações no governo são de que o conteúdo pode dar munição para uma crise, que desta vez não terá partido de fatos que o presidente Jair Bolsonaro tornou públicos por vontade própria.



O ex-juiz federal chegou ao local às 7h41 e saiu às 14h36, junto com policiais federais e advogados. A gravação em questão foi apontada por Moro como uma das provas da acusação que fez contra Bolsonaro de interferência política na corporação



O vídeo foi entregue à PF após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, que relata o inquérito que investiga possível interferência política de Bolsonaro na PF. Na última segunda-feira (11/5), ele determinou que a corporação faça a perícia das imagens.