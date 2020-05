'Milhões já estão sentindo como é viver na Venezuela', diz Bolsonaro

Em um vídeo postado nas redes sociais pelo chefe do Executivo, um policial aparece fiscalizando usuários de ônibus em um município dopor conta do decreto que prevê a circulação apenas de trabalhadores de serviços essenciais. Pedestres ou motoristas, respeitando as medidas de higiene, podem sair para a compra de remédios ou alimentos.

Atendendo a uma determinação judicial, o governador Flávio Dino (PCdoB) emitiu no último domingo (3/5) o decreto sobre lockdown na Ilha de Upaon-Açu que abrange os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Bolsonaro apontou que milhões de brasileiros já estão sentindo sentindo como é viver na Venezuela.

"'Documento e declaração de que vai trabalhar'. Se não tem desce. Assim o povo está sendo tratado no Maranhão, governado pelo PCdoB e situações semelhantes em outros estados do país. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já estão sentindo como é viver na", escreveuna legenda do vídeo.Pelo Twitter, Flávio Dino respondeu o presidente. "Deveria então fazer algo de útil e não ficar passeando de jet ski para “comemorar” 10.000 mortos."