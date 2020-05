Regina Duarte pode ser substituída no governo por ex-ator de Malhação

(foto: MÁRIO FRIAS E REGINA DUARTE. CRÉDITO: REPRODUÇÃO E ED ALVES/CB)









Bom pensar duas vezes…





Para alguns artistas, é um sinal de que é bom pensar duas vezes antes de deixar uma carreira de sucesso para seguir as promessas de “carta branca” para trabalhar dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro.

A turma que deseja a substituição da atrizna secretaria de Cultura do governo federal sacou o nome do ator, que fez sucesso em Malhação no final da década de 1990. O ator participou ainda de outros programas da Rede TV, da Record e, no ano passado, de volta à Globo, participou de Verão 90.