Moro: Bolsonaro ligou para Valeixo para saber se demissão poderia ser 'a pedido'

Sergio Moro prestou depoimento para falar de interferências de Bolsonaro em investigações da Polícia Federal (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro relatou, em depoimento prestado à integrantes da Polícia Federal em Curitiba no último domingo e obtido pelo Broadcast Político, que o presidente Jair Bolsonaro teria telefonado ao ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para perguntar se a exoneração poderia ser "a pedido".

Segundo Moro, Valeixo teria respondido que "a decisão estava tomada e que não poderia fazer nada". De acordo com o ex-ministro, não houve pedido de exoneração de Valeixo. Moro também afirmou que as assinaturas dele em documentos do Diário Oficial da União são feitas eletronicamente e que não delegava o processo a subordinados.



De acordo com o ex-ministro, a avaliação de crime do presidente cabe a instituições competentes.