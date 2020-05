'Mentira deslavada', diz Bolsonaro sobre depoimento de Moro

(foto: Reprodução/CNN) ex- ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro ser divulgado pela CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez diversas declarações, em frente ao Palácio do Planalto,nesta terça-feira (5). De acordo com o presidente, as falas de Moro são “mentiras deslavadas”. Bolsonaro ainda mostrou trechos da troca de mensagens com o ex-ministro. Logo após a íntegra do depoimento doser divulgado pela, ofez diversas declarações, em frente aonesta terça-feira (5). De acordo com o presidente, as falas desão “mentiras deslavadas”. Bolsonaro ainda mostrou trechos da troca de mensagens com o ex-ministro.





“Só vim aqui rebater uma questão do Sérgio Moro. Primeiro, nunca pedi mudança de superintende nenhum. Isso é uma mentira deslavada”,diz.





De acordo com Bolsonaro, a mídia teria “batido diversas vezes” na fala dele de que as declarações de Sérgio Moro seriam apenas fofocas. “Foi falado isso tantas vezes. E consigo provar para vocês que é fofoca. Sérgio Moro foi correndo entregar o telefone para Globo. Isso é crime federal. Pode ver que eu confiava nele”, conta.





Logo após as declarações, Bolsonaro mostrou a tela do seu celular. “Como presidente, me sinto chateado de ter que fazer isso”, explica. Na tela, Bolsonaro mostra a conversa que ele teve com Moro. Após o presidente compartilhar o link de uma matéria do Antagonista, o ex-ministro afirma “Isso é fofoca. Tem DPF (delegado da Polícia Federal) atuando por requisição no inquérito da fake news e que foi requisitado pelo ministro Alexandre (de Moreis, do STF).”





O presidente ainda afirmou que nem ele nem os filhos estão sendo investigados pela Polícia Federal. “São mentiras, em cima de mentiras”, disse.





Bolsonaro disse lamentar pelo ex-ministro Sérgio Moro, que deixou um “passado importantíssimo na história do Brasil”.

