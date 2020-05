Bolsonaro mostra incapacidade de compreender a atividade jornalística, diz ANJ

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) criticou o presidente Jair Bolsonaro nesta terça, 5, após ele ter mandado repórteres "calarem a boca" no Palácio da Alvorada. Para a entidade, é uma demonstração de caráter autoritário por parte do presidente.



"Mais uma vez , o presidente mostra sua incapacidade de compreender a atividade jornalística e externa seu caráter autoritário", diz em nota a ANJ. "Os jornalistas trabalham para levar os fatos de interesse público ao conhecimento da população e têm o direito e o dever de inquirir as autoridades públicas."



A ANJ lamentou e disse ser "preocupante" que Bolsonaro faça dos ataques a jornalistas e ao jornalismo "uma rotina contra a civilidade e a convivência democrática".



No domingo, 3, apoiadores do presidente agrediram profissionais do Estado que trabalhavam na cobertura de ato pró-governo em Brasília. O fotógrafo Dida Sampaio registrava imagens do presidente em frente à rampa do Palácio do Planalto, numa área restrita à imprensa, quando foi agredido.



Ministros do Supremo, partidos políticos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e entidades como a ANJ e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) rechaçaram os ataques. Em nota, a direção do Estadão disse que "trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia".