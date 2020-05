Doria: são 'criminosos' os manifestantes que agrediram profissionais do 'Estado'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), via Twitter, classificou como "criminosos" e "milicianos ideológicos" os manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro que agrediram física e verbalmente os profissionais do Estadão/Broadcast - o fotógrafo Dida Sampaio, o motorista do jornal Marcos Pereira e os repórteres Júlia Lindner e André Borges - em frente ao Palácio do Planalto, enquanto realizavam a cobertura jornalística do evento.



O governador também pediu punição para os agressores e relembrou agressão sofrida por enfermeiros e médicos por manifestantes que portavam bandeiras do Brasil. "Milicianos ideológicos agridem covardemente profissionais de saúde num dia. Agridem profissionais de imprensa no outro. São criminosos que atacam a democracia e ferem o Estado de Direito. A Justiça precisa punir esses criminosos. #DefendaaDemocracia", escreveu Doria.