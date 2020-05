'Ninguém vai querer dar o golpe para cima de mim, não', diz Bolsonaro

Presidente da República, Jair Bolsonaro (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidentedisse na manhã deste sábado, 2, que não será alvo de nenhum "" em seu governo. A declaração foi dada a um grupo de apoiadores que se aglomeravam em frente ao Palácio do Alvorada."Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição", disse Bolsonaro. "", declarou. Após o comentário, Bolsonaro entrou no carro e partiu,. A assessoria do presidenteao deixar o Alvorada.Bolsonaro enfrenta um momento de forte desgaste com o, e com oEm entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo publicada neste sábado, o ministro, do STF, disse que, numa democracia, a maneira de se administrar a decepção é com eleições. "", afirmou. Sem se debruçar sobre acusações com potencial de levar Bolsonaro a deixar o governo depois de Dilma Rousseff (2016) e Fernando Collor (1992), o ministro foi taxativo: "".Neste sábado, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública,, vai prestar depoimento à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República em Curitiba (PR), sobre as acusações de intervenção de Bolsonaro na PF.Nesta sexta, 1º, Bolsonaro esteve reunido por cerca de três horas com o novo ministro da Justiça,, no Palácio da Alvorada. O compromisso não contava na agenda oficial das autoridades.Moro deixou o ministério na semana passada fazendo acusações diretas ao presidente e exibiu, no Jornal Nacional, da TV Globo, mensagem de Bolsonaro cobrando mudança no comando da PF, por causa de investigações envolvendo deputados bolsonaristas.As informações levaram o ministro do STFa determinar a suspensão deno dia de sua nomeação, o que pegou o governo de surpresa e deixou Bolsonaro indignado. Se no dia o presidente disse que entendia e respeitava a decisão do Judiciário, no outro declarou que não tinha "engolido" ainda o assunto.Na quinta-feira, 30, Bolsonaro declarou, em transmissão feita por meio de suas redes sociais, que tinha feito um "desabafo" ao avaliar como motivação política a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de barrar a nomeação de Ramagem.Bolsonaro voltou a insistir para que o STF reveja a decisão e pediu para que os ministros levem em conta o currículo do policial. Na PF desde 2005, Ramagem tem experiência no combate ao crime organizado e de colarinho branco, mas teve a indicação criticada por conta doem substituição a Maurício Valeixo.